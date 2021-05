Salvini se ne faccia una ragione: il concertone è una cosa di sinistra (Di sabato 1 maggio 2021) Il primo maggio è la festa del lavoro. E mai come quest’anno al centro c’è la sofferenza di chi il lavoro lo ha perso (900mila posti bruciati dalla pandemia). Il primo maggio è sempre stata festa di liberazione, di diritti, dei garantiti e soprattutto dei non garantiti, di sentimenti forti, di partenze e ripartenze, di comunità. Da molto tempo i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) hanno scelto di stare con i giovani e hanno trasferito alla musica le parole d’ordine. Il concertone del primo maggio non è uno spettacolo, è un messaggio che resta. Sul palco di piazza San Giovanni si sono esibiti quasi tutti gli artisti più importanti del panorama italiano e internazionale e anche giovani meno noti, ma che da lì hanno iniziato il loro percorso. E si ricordano momenti toccanti e memorabili. Il concertone non è mai stato rituale, lo è tanto meno oggi che quella ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) Il primo maggio è la festa del lavoro. E mai come quest’anno al centro c’è la sofferenza di chi il lavoro lo ha perso (900mila posti bruciati dalla pandemia). Il primo maggio è sempre stata festa di liberazione, di diritti, dei garantiti e soprattutto dei non garantiti, di sentimenti forti, di partenze e ripartenze, di comunità. Da molto tempo i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) hanno scelto di stare con i giovani e hanno trasferito alla musica le parole d’ordine. Ildel primo maggio non è uno spettacolo, è un messaggio che resta. Sul palco di piazza San Giovanni si sono esibiti quasi tutti gli artisti più importanti del panorama italiano e internazionale e anche giovani meno noti, ma che da lì hanno iniziato il loro percorso. E si ricordano momenti toccanti e memorabili. Ilnon è mai stato rituale, lo è tanto meno oggi che quella ...

Costanz00242134 : RT @DiPint3: Non ho mai votato lega, ma onestamente a forza di sentire 'colpe' su Salvini, dovrò farci un pensierino. Che faccia tosta i sx… - marmanyoro : RT @DiPint3: Non ho mai votato lega, ma onestamente a forza di sentire 'colpe' su Salvini, dovrò farci un pensierino. Che faccia tosta i sx… - gilenosav : RT @HuffPostItalia: Salvini se ne faccia una ragione: il concertone è una cosa di sinistra - entrechatquatre : RT @GiovaQuez: Salvini: 'Se diamo retta a Letta e a Speranza stiamo chiusi in casa fino a Ferragosto'. E sui 500 mila vaccini: 'Alla faccia… - Azzurra54227165 : RT @DiPint3: Non ho mai votato lega, ma onestamente a forza di sentire 'colpe' su Salvini, dovrò farci un pensierino. Che faccia tosta i sx… -