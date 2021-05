MotoGP | Joan Mir | “Il risultato massimo per noi domani è un quinto posto | Yamaha favorite per la vittoria”

(Di sabato 1 maggio 2021) E’ arrivato un decimoper lo spagnolo della SuzukiMir. Il campione del mondo del 2020 dicontinua a manifestare alcuni limiti nel time-attack e l’appuntamento odierno a Jerez de la Frontera (Spagna) ha confermato questa tendenza. L’iberico dovrà quindi partire dalla quarta fila e si prospetta una gara difficile. “Sono un po’ deluso dalla Q2, ma complessivamente sono soddisfatto dell’andamento di questa giornata. Abbiamo lavorato bene per la gara. Quie Ducati sono forti, è un’ottima pista per loro, ma penso che possiamo giocare le nostre carte“, le parole di Mir che quindi non si fascia la testa prima di essersela rotta. Entrando più nel dettaglio, lo spagnolo descrive il comportamento della moto di Hamamatsu: “Nei primi due settori sento molto bene la moto e sono ...

E' arrivato un decimo posto per lo spagnolo della Suzuki Joan Mir. Il campione del mondo del 2020 di MotoGP continua a manifestare alcuni limiti nel time-attack e l'appuntamento odierno a Jerez de la ..."Nel 2019 sono finito contro gli air fence esattamente come Marquez, spero vi siano delle modifiche. Oggi ho ottenuto il massimo, ho fatto dei passi avanti sul singolo giro ma c'è ancora da fare" ...