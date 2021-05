La pandemia spinge ancora Amazon: profitti triplicati (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – Confinamenti, misure restrittive, i colori delle regioni. E poi ancora le varianti, le ulteriori strette a livello internazionale. Un mix letale per le economie di mezzo mondo, in specie per quanto riguarda le piccole attività. Una botta di vita, al contrario, per i grandi della tecnologia. A partire da Amazon, i cui profitti volano letteralmente alle stelle. Chi pensava che con il parziale allentamento delle misure restrittive il colosso fondato da Jeff Bezos potesse, anche solo in parte, frenare la propria crescita, rimarrà deluso. Amazon chiude infatti il primo trimestre con 8,1 miliardi di utile, il triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Battendo ampiamente anche le previsioni sul fatturato: il consensus degli analisti lo collocava a meno di 105 miliardi, quando supera agevolmente i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – Confinamenti, misure restrittive, i colori delle regioni. E poile varianti, le ulteriori strette a livello internazionale. Un mix letale per le economie di mezzo mondo, in specie per quanto riguarda le piccole attività. Una botta di vita, al contrario, per i grandi della tecnologia. A partire da, i cuivolano letteralmente alle stelle. Chi pensava che con il parziale allentamento delle misure restrittive il colosso fondato da Jeff Bezos potesse, anche solo in parte, frenare la propria crescita, rimarrà deluso.chiude infatti il primo trimestre con 8,1 miliardi di utile, il triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Battendo ampiamente anche le previsioni sul fatturato: il consensus degli analisti lo collocava a meno di 105 miliardi, quando supera agevolmente i ...

