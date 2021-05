CorSport | Sarri è molto preoccupato per il Covid | a casa sua non entra nessuno senza tampone

(Di sabato 1 maggio 2021) Mauriziosarà, con ogni probabilità, il prossimo allenatore della Roma. Il Corriere dello Sport scrive che manca solo la firma. Prima, il tecnico dovrà risolvere il suo contratto con la Juventus, trovando un accordo per una transazione.ne ha tutto l’interesse, visto che vuole tornare in corsa. Il quotidiano sportivo scrive: “Il tecnico toscano ha voglia di tornare ad allenare, si sta godendo gli ultimi giorni di riposo nella suadi Figline Valdarno, ma studia calcio tutti i giorni. E’per la situazione del, è questo uno dei motivi che lo ha portato a non prendere in considerazione l’offerta del Tottenham. Preferisce evitare di fare troppi viaggi. Asua non...

In panchina, scrive il Corriere dello Sport, arriverà. C'è già un incontro programmato tra i due, per la prossima settimana. Potrebbe essere quello decisivo, scrive il quotidiano sportivo.Il direttore dela 1 Station Radio: "A De Laurentiis piace anche Galtier del Lille. Andando in Champions, ... quando De Laurentiis chiamò, Allegri e Benitez. ADL, prima di scegliere, è ...CorSport: Sarri alla Roma con un biennale da 4,5 milioni, manca solo la firma. Il tecnico ha dato la sua disponibilità ...Ora al Marsiglia, può andare via dalla Ligue 1 per circa 20 milioni, cifra inferiore a quella che la società di Friedkin avrebbe speso a settembre scorso – Torna a circolare il nome di Arek Milik per ...