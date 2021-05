Coronavirus, record di morti a New Delhi: 412 nelle ultime 24 ore (Di sabato 1 maggio 2021) New Delhi registra un nuovo drammatico record di morti per covid: solo nelle ultime 24 ore i decessi nella capitale sono stati 412, un livello mai raggiunto in un solo giorno. Lo riferiscono i media indiani.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) Newregistra un nuovo drammaticodiper covid: solo24 ore i decessi nella capitale sono stati 412, un livello mai raggiunto in un solo giorno. Lo riferiscono i media indiani....

Corriere : In India nuovo record mondiale: 400 mila contagi in un giorno - Corriere : In India nuovo record di contagi: 400 mila casi in un solo giorno - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - laregione : Coronavirus, record di morti a New Delhi, 412 in 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Calabria 4 morti, 490 guariti e 337 nuovi casi: record di dimissioni dagli ospedali, si libera… -