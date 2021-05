Brescia – Spal 3-1: le Rondinelle non mollano il sogno playoff (Di sabato 1 maggio 2021) Partita ricca di reti quella andata in scena al Rigamonti. Brescia e Spal hanno dato spettacolo, dando prova della forma fisica di cui dispongono. La gara è stata aperte da Bjarnason al 38?. Nella ripresa Ayè ha firmato il doppio vantaggio, ma Strefezza ha risposto dopo pochi minuti. A suggellare il tabellino finale ci ha pensato il polacco Filip Jagiello. Come sono scese in campo le formazioni? Clotet sceglie un 4-3-1-2 con Joronen in porta, Mateju, Cistana, Mangraviti e Martella. A centrocampo Bisoli, Van de Looi e Ndoj. In avanti Ayè e Ragus con Bjarnason. Rastelli risponde con un 4-3-2-1. Berisha tra i pali, Tomovik e Okoli centrali con Dickman e Sernicola. Segre, Murgia e Mora a centrocampo con Strefezza, Esposito a supporto di Paloschi. La partita Il Brescia torna a vincere e a sperare di risalire la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Partita ricca di reti quella andata in scena al Rigamonti.hanno dato spettacolo, dando prova della forma fisica di cui dispongono. La gara è stata aperte da Bjarnason al 38?. Nella ripresa Ayè ha firmato il doppio vantaggio, ma Strefezza ha risposto dopo pochi minuti. A suggellare il tabellino finale ci ha pensato il polacco Filip Jagiello. Come sono scese in campo le formazioni? Clotet sceglie un 4-3-1-2 con Joronen in porta, Mateju, Cistana, Mangraviti e Martella. A centrocampo Bisoli, Van de Looi e Ndoj. In avanti Ayè e Ragus con Bjarnason. Rastelli risponde con un 4-3-2-1. Berisha tra i pali, Tomovik e Okoli centrali con Dickman e Sernicola. Segre, Murgia e Mora a centrocampo con Strefezza, Esposito a supporto di Paloschi. La partita Iltorna a vincere e a sperare di risalire la ...

PEFIORENTINA : Serie B Full Times Ascoli 2 Empoli 0 Brescia 3 Spal 1 Cosenza 3 Pescara 0 Cremonese 1 Reggina 1 Frosinone 3 Pi… - DirettaSpal : 90'+4' Niente da segnalare nel recupero. La SPAL cade in trasferta contro il Brescia e vede assottigliarsi sulle co… - Gazzetta_it : Risultato finale, Brescia-Spal 3-1 - DirettaSpal : 87' Ci si avvia lentamente verso la fine dell'incontro. La SPAL non riesce più ad impensierire un Brescia in totale controllo del match - raskolnikovrmn : Brescia-Spal kg ? -