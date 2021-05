Beautiful | trame dal 2 all' 8 maggio 2021 | lite furiosa tra Liam e Hope

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 1 maggio 2021)dal 2 all'8con qualche colpo di scena tra i protagonisti della soap americana, pronti a stupire. Cosa sta per combinare Thomas Forrester? LatraSiamo rimasti con un punto interrogativo sulla sorte del piccolo Douglas Forrester, usato dal padre per i suoi loschi affari sentimentali. Questo è uno dei punti deboli die ora Thomas vuole sfruttarlo al meglio per arrivare a lei. Ma non tutto sembra ancora appianato, infatti nelle nuove puntatedal 2 all'8Brooke ecercheranno di parlare cone convincerla che ogni passo di Thomas sia fatto per arrivare a lei, alimentando la sua ossessione. Ma la Logan non pensa ad ...