Adriana Volpe lascia Tv8 dopo flop Ogni Mattina: il futuro a Mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) Ascolti tv Addio della conduttrice a Sky Italia. I nuovi progetti su Canale 5 a partire dal prossimo autunno. Novità e indiscrezioni Pubblicato su 1 Maggio 2021 Non sono passati inosservati i bassi ascolti di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe che si aggira sullo 0,5% – 0,8% di share. La conduttrice è intervenuta diverse volte sull'argomento, ridimensionando quella che potrebbe apparire una analisi impietosa che non tiene conto dei problemi di frequenza che interessano il canale in questione. Dallo scorso anno a oggi ha fatto fatica a imporsi sulla concorrenza. Il programma di attualità ha subìto numerosi stravolgimenti. A gennaio 2021 è tornato in onda con una chiave molto più leggera, dettata dall'addio di ...

