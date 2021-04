Voli bloccati dall' Asia | ma chi fa scalo entra

Advertising

AnnaMulas4 : @Tg3web Mah ... questi voli bloccati a destinazione non mi convincono. Ma perché li fanno partire? - rebeccamanzoni1 : RT @francoliver2: bloccati tutti i voli dall'India diceva speranza tre giorni fa, oggi ne è atterrato uno con 29 infetti a bordo ! - marcuspascal1 : RT @francoliver2: bloccati tutti i voli dall'India diceva speranza tre giorni fa, oggi ne è atterrato uno con 29 infetti a bordo ! - MuredduGiovanni : RT @francoliver2: bloccati tutti i voli dall'India diceva speranza tre giorni fa, oggi ne è atterrato uno con 29 infetti a bordo ! - Grandetornado2 : RT @francescatotolo: Mi chiedo perché gli italiani continuano a rimanere sequestrati dal #GovernoDraghi con il #coprifuoco, mentre non veng… -

Dal 26 aprile la Germania ha deciso di mantenere aperti i, ma ha vietato il transito Schengen per chi arriva dall'India. Francia e Olanda " che hanno Air France e Klm, due compagnia che ancora ...Regione Lazio: vannoÈ stato annullato il volo proveniente da uno scalo dell'India, il cui ... L'assessore alla sanità della Regione Lazio è tornato a chiedere il blocco totale deidall'...Partita per l’India 15 giorni fa con l’associazione International Adoption di Firenze per una adozione internazionale insieme ad altri 70 italiani, una coppia che vive in provincia di ...Doveva atterrare a Fiumicino, la decisione presa per arginare la diffusione della variante indiana. Il governatore Zingaretti: “Limitare al massimo i flussi e attivare la quarantena” ...