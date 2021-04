Vaxzevria vaccina il bilancio di Astrazeneca

(Di venerdì 30 aprile 2021)raddoppia gli utili e registra ricavi in crescita dell’11%. Tutti i dettaglii conti di. La società farmaceutica anglo-svedese raddoppia gli utili, a 1,56 miliardi di dollari. Il fatturato nel primo trimestre è salito dell’11% a 7,32 miliardi e la società conferma la guidance 2021. Tutti i dettagli. I RICAVI DIPartiamo dal fatturato. I ricavi di, nel primo trimestre 2021, hanno fatto segnare un aumento dell’11%, a 7,32 miliardi di dollari. Il vaccino ha contribuito per 275 milioni (in Europa 224 milioni, 43 milioni nei Paesi emergenti), con 68 milioni di dosi consegnate nel mondo. Escludendo il vaccino il fatturato ha comunque registrato un aumento del 7%. IL RADDOPPIO DELL’UTILE Crescono anche gli utili, a doppia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaxzevria vaccina

Inoltre, come accade con tutti i vaccini, anche la vaccinazione conpotrebbe non proteggere tutti i soggetti vaccinati. Nei soggetti vaccinati con il regime posologico approvato (2 dosi a ......e Astrazeneca () per tutti gli ultrasessantenni. Nei diversi presidi gestiti dall'azienda ospedaliera varesina: Schiranna, Rancio Valcuvia, Tradate, Angera e Ospedale di Circolo, si...I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 30 aprile 2021, registrano 13.446 casi e 263 vittime. Tasso di positività al 4% ...ROMA: Lo hanno annunciato i vertici del Ministero della salute: "Non si cambia nulla: non ci sono evidenze di reazioni avverse dopo la seconda dose" ...