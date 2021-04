Ufficiale | l’Autodrom Most sbarca nella WSBK

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 aprile 2021) Le voci delle scorse settimane hanno trovato conferma. La Dorna ha aggiornato per l’ennesima volta il calendario 2021, che include la novità del. Il tracciato della Repubblica Ceca prende il posto di Phillip Island, il cui appuntamento è stato cancellato per la seconda volta di fila. Il round disi svolgerà dal 6 all’8 agosto, e sarà l’undicesimo di un calendario che comprende 13 tappe. Per adesso, perché ci sono ancora dei punti interrogativi su un calendario lungi dall’essere definitivo.2021: com’è fatto? Il circuito diè una vecchia conoscenza del motorsport europeo e mondiale. Fu realizzato infatti nei primi anni 80, nei pressi dell’omonima città a 77 Km di distanza da Praga. Tra il 1987 ed ...