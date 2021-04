Tragedia sul monte Meron durante un evento religioso | almeno 44 morti e oltre 100 feriti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono44 le persone morte e più di 100 quelle rimaste ferite in un tragico incidente avvenuto questa notte sul, in Galilea,untradizionale israeliano. Stando alle prime informazioni arrivate, delle persone sarebbero scivolate dalle gradinate, travolgendo e trascinandosi dietro altri partecipanti e provocando una fuga di massa. Incidente, cos’è successo Sulsi stava celebrando la ricorrenza ebraica di Lag Ba’omer alla tomba del rabbino Shimon bar Yochai. Ogni anno questa festività viene onorata per ricordare la ribellione ebraica del 132 d.C contro le legioni romane. Ed è tradizione che si riuniscano100mila ortodossi per pregare ...

Antonio_Tajani : Sono vicino al popolo d'#Israele per la tragedia avvenuta, durante le celebrazioni del Lag Ba-Omer, sul #MonteMeron… - repubblica : ?? Israele, tragedia al pellegrinaggio sul monte Meron: almeno 44 morti e oltre 150 feriti nella calca su una passer… - CorrNazionale : La tragedia sul #MonteMeron durante le celebrazioni ebraiche di #LagBàOmer: almeno 44 vittime e oltre cento i ferit… - PollicinoAndrea : RT @_SpaceJay___: Dopo tutti i morti da covid l'ultima cosa che ci voleva è la tragedia sul Monte Meron ad Israele. 44 morti e più di 100 f… - Meganmonta1 : RT @Antonio_Tajani: Sono vicino al popolo d'#Israele per la tragedia avvenuta, durante le celebrazioni del Lag Ba-Omer, sul #MonteMeron in… -

Tuttavia, il ritorno degli israeliani ai festeggiamenti sul monte Meron ha coinciso con una notte di sangue. In base alle prime ricostruzioni, la tragedia è iniziata quando alcuni fedeli, fuori dal ... Non sono ancora note le cause che hanno provocato la tragedia sul Monte Meron, iniziata verso l'una di note durante la cerimonia di accensione del falò per Toldot Aharon hasidim. I pellegrini erano ... Decine di migliaia di persone si erano radunate sul monte Meron, per la festa ebraica di Lag BaOmer. Si tratta del primo evento di massa autorizzato dalle autorità dall'inizio della pandemia ...