Sagramola: "Lucca? Vari club su di lui, ecco la verità sul Genoa. Futuro a Palermo? Rispondo così" Rinaldo Sagramola e il Futuro al Palermo di Lorenzo Lucca.L'incubo Covid-19 che sta avversando la quotidianità di ognuno di noi ed ha fortemente inficiato anche l'avvio di stagione del Palermo di Boscaglia - poi passato nelle mani del vice Giacomo Filippi -, la centralità della realizzazione di un centro sportivo nel progetto tecnico e societario del club rosanero targato Hera Hora, il Futuro societario, con le voci sempre più insistenti di un'interessamento di Massimo Ferrero al club rosanero e la qualificazione ai playoff della dopo una stagione altalenante dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni della compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi. Questi, alcuni dei temi approfonditi dall'amministratore delegato del ...

