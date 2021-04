Rivoluzione Juve: Elkann (e Agnelli) hanno scelto Allegri (Di venerdì 30 aprile 2021) La Juventus quasi certamente ripartirà da Massimiliano Allegri per il dopo Pirlo: Agnelli e Elkann sono suoi grandi estimatori Sembra ormai tutto pronto per l’Allegri bis. L’ex allenatore della Juventus è stato avvistato a Torino, dove vive con il figlio, e anche se non ci sono stati contatti diretti nelle ultime ore, il presidente Andrea Agnelli ha incontrato Massimiliano di recente in più di un’occasione. Chi si è certamente visto alla Continassa in questi giorni è stato John Elkann. Il nuovo progetto Juve potrebbe ripartire, oltre che da Allegri che, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport avrà un ruolo managaeriale alla Ferguson, da Giuntoli al posto di un ormai lontano Paratici. Non è ancora da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Lantus quasi certamente ripartirà da Massimilianoper il dopo Pirlo:sono suoi grandi estimatori Sembra ormai tutto pronto per l’bis. L’ex allenatore dellantus è stato avvistato a Torino, dove vive con il figlio, e anche se non ci sono stati contatti diretti nelle ultime ore, il presidente Andreaha incontrato Massimiliano di recente in più di un’occasione. Chi si è certamente visto alla Continassa in questi giorni è stato John. Il nuovo progettopotrebbe ripartire, oltre che dache, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport avrà un ruolo managaeriale alla Ferguson, da Giuntoli al posto di un ormai lontano Paratici. Non è ancora da ...

