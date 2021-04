Renzi d'Arabia. Ora l'ex premier fa l'editorialista per Arab News (Di venerdì 30 aprile 2021) editorialista di Arab News. È il nuovo ruolo che si è ritagliato l’ex premier italiano Matteo Renzi. Dopo il ‘nuovo Rinascimento’ e la partecipazione, tanto discussa, al Gran Premio di Formula 1 in Bahrein, il leader di Italia viva è una nuova firma del primo quotidiano in lingua inglese dell’Arabia Saudita, con sede a Riyad e considerato vicino al regime e soprattutto al principe ereditario Mohammed bin Salman. A riportarlo è Repubblica, che spiega: Polemiche a parte, per Renzi adesso c’è un nuovo impegno: scrivere articoli in veste di ‘columnist’ (ossia editorialista) in lingua inglese. Presentato, appunto, come “ex sindaco di Firenze ed ex premier e ora nel consiglio di amministrazione della Commissione reale per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021)di. È il nuovo ruolo che si è ritagliato l’exitaliano Matteo. Dopo il ‘nuovo Rinascimento’ e la partecipazione, tanto discussa, al Gran Premio di Formula 1 in Bahrein, il leader di Italia viva è una nuova firma del primo quotidiano in lingua inglese dell’Saudita, con sede a Riyad e considerato vicino al regime e soprattutto al principe ereditario Mohammed bin Salman. A riportarlo è Repubblica, che spiega: Polemiche a parte, peradesso c’è un nuovo impegno: scrivere articoli in veste di ‘columnist’ (ossia) in lingua inglese. Presentato, appunto, come “ex sindaco di Firenze ed exe ora nel consiglio di amministrazione della Commissione reale per ...

