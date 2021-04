Pompei | il giallo sulla morte di Grazia Severino | si ipotizza il suicidio

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri, 29 aprile 2021, nel pomeriggio, un uomo ha trovato una ragazza stesa a terra in una pozza di sangue. Si trattava di. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi ma purtroppo la giovane è morta poco dopo in ospedale. Oggi avrebbe compiuto 24 anni. Proseguono le indaginitragedia. Gli inquirenti avevanoto che si trattasse di un delitto a sfondo sessuale. Ma nuove indagini adesso hanno portato a pensare che forse la ragazza aveva deciso di suicidarsi.: le prime indagini Un uomo stava percorrendo via Carlo Alberto ed ha assistito ad una scena raccapricciante. Ha trovato il corpo di, vicino ad un garage. L’ambulanza del 118 è accorsa subito sul posto ma pernon c’è stato ...

La morte di Grazia Severino è un. Le caviglie spezzate, il bacino e le anche fratturate, i tagli sull'addome in un primo ... a pochi passi dal Santuario a. A trovarla un residente che ...... Grazia Severino , studentessa universitaria, ed ora sembra essere arrivata una svolta sul... ieri pomeriggio, si sarebbe suicidata, infilandosi in un anonimo condominio di, per poi ...Grazia Severino Pompei è stata aggredita o si è suicidata? Nuovi dettagli avvalorano l'ipotesi del suicidio,la vittima era in un periodo buio ...NAPOLI – Tre ferite sulla pancia ed entrambe le caviglie spezzate. Così è arrivata all’ospedale di Castellammare di Stabia Grazia Severino, la giovane che oggi avrebbe compiuto 24 anni, Grazia Severin ...