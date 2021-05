Orvieto | riaperti al pubblico monumenti e musei

(Di venerdì 30 aprile 2021) ...@sistemamuseo.it Per info telefono 0763/343768 Torre del Moro Orari di apertura 30 aprile 10 - 19 Da maggio ad agosto 10 - 20 Prenotazione via mail all'indirizzo coopcarli.torre@tiscali.it ...

TrgMedia : Ripartono i musei umbri: dal 27 aprile Archeologico a Perugia e Orvieto, Volumni, Carsulae. Pierini: 'Entro maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Orvieto riaperti

TuttOggi

... invece,ai visitatori a partire da sabato 15 maggio . I visitatori potranno tornare ad ammirare le bellezze artistiche e religiose della Cattedrale died eccezionalmente fino al ...Per i monumenti di proprietà del Comune di, ovvero il pozzo di San Patrizio e la Torre del Moro , gli ingressi saranno contingentati in base alle limitazioni anti Covid - 19 per consentire ...Dal 1° maggio l’Opera del Duomo di Orvieto ha disposto la riapertura della Cattedrale alla visita dei turisti che avverranno nel rispetto delle misure conten ...Secondo le misure contenute nell’ultimo decreto legge per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle ...