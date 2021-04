Nuovi arresti a Tor Bella Monaca, 2 pusher in manette: sequestrate 159 dosi di cocaina (Di venerdì 30 aprile 2021) Proseguono senza sosta le attività antidroga dei Carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca, scenario nei giorni scorsi di un importante blitz che ha portato all’arresto di 51 persone e all’azzeramento dei vertici di una delle più importanti piazze di spaccio. Nuovi arresti a Tor Bella Monaca – in via dell’Archeologia Anche nella giornata di ieri, in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato un pusher di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine perché notato con fare sospetto nei pressi di un portone di uno stabile. Sul posto i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 19 dosi di cocaina e la somma contante di 430 euro, ritenuta il provento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Proseguono senza sosta le attività antidroga dei Carabinieri nel quartiere di Tor, scenario nei giorni scorsi di un importante blitz che ha portato all’arresto di 51 persone e all’azzeramento dei vertici di una delle più importanti piazze di spaccio.a Tor– in via dell’Archeologia Anche nella giornata di ieri, in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Torhanno arrestato undi 34 anni, già noto alle forze dell’ordine perché notato con fare sospetto nei pressi di un portone di uno stabile. Sul posto i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 19die la somma contante di 430 euro, ritenuta il provento ...

