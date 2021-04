NASCAR | Denny Hamlin e Brad Keselowski cercano il tris in Kansas

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo il superspeedway di Talladega (Alabama) un nuovo ovale attende laCup Series. Archiviata la parentesi degli short-track con tre emozionanti sfide e la competizione di settimana scorsa conquistata da(Penske #2), la seguitissima serie statunitense torna in un catino classico come quello che sorge aCity. Il 2021 segna l’undicesima edizione di questa manifestazione, la prima delle due che si tiene all’interno di uno dei 10 catini che compongono iPlayoffs. La metratura è di un miglio e mezzo ed ha quattro curve con una pendenza progressiva che oscilla dai 17 ai 20 gradi. Le pieghe del circuito di questo fine settimana sono quindi molto particolari e permettono varie interpretazioni., leader della classifica della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Denny

OA Sport

Il primo traguardo intermedio ha visto Joey Logano finire sottosopra, toccato daHamlin, e "... La davanti, Keselowski diventava il nono vincitore della2021 su dieci eventi ufficiali. Il ...L'ordine d'arrivo della Toyota Owners 400, nona tappa dellaCup Series 1 - Alex Bowman (Chevrolet) - Hendrick - 400 giri 2 -Hamlin (Toyota) - Gibbs - 400 3 - Joey Logano (Ford) - Penske ...Dopo il superspeedway di Talladega (Alabama) un nuovo ovale attende la NASCAR Cup Series. Archiviata la parentesi degli short-track con tre emozionanti sfide e la competizione di settimana scorsa conq ...2021 Kentucky Derby Favorite Essential Quality is tied up in Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum's family issues.