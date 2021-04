(Di venerdì 30 aprile 2021) La Russia “in risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest’anno nei confronti di sei cittadini russi” hato il presidente del Parlamento Ue7 responsabili europei vietando loro l’ingresso nel Paese. Lo riporta l’agenzia Interfax. Glieuropeiti dalla Russia, stando a Ria Novosti, sono: Vera Jourova, vice presidente per i valori e la trasparenza della Commissione Europea; il presidente del Consiglio nazionale della Lettonia per i media elettronici, Ivars Abolins; il direttore del Centro linguistico statale lettone Maris Baltins; il membro della delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa Jacques Maire, il capo della procura di Berlino, Jorg ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Mosca sanziona Sassoli e 7 responsabili Ue: vietato ingresso in Russia #russia - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Mosca sanziona David Sassoli e altri sette funzionari Ue - HuffPostItalia : Mosca sanziona David Sassoli e altri sette funzionari Ue - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Mosca sanziona Sassoli e 7 responsabili Ue: vietato ingresso in Russia #russia - Gertrud84929332 : RT @ultimenotizie: La #Russia sanziona #Sassoli e altri sette responsabili Ue. Il ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato le misure i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca sanziona

: dalla Ue politica di misure restrittive unilaterali Nella nota che annuncia le misure, il ministero degli Esteri diha accusato l'Unione Europea di "continuare la sua politica di ...Di Maio sente il presidente del Parlamento europeo "per esprimergli piena solidarietà" La RussiaDavid Sassoli e altri sette responsabili Ue . Il ministero degli Esteri diha annunciato le misure in una nota in cui accusa l'Unione Europea di "continuare la sua politica di ...La Russia “in risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest’anno nei confronti di sei cittadini russi” ha sanzionato il presidente del Parlamento Ue David Sassoli e altri 7 re ...La Russia ha vietato l'ingresso nel Paese a otto cittadini degli Stati membri Ue e rappresentanti delle strutture ufficiali dell'Unione europea, in risposta a misure punitive prese da Bruxelles contro ...