Monza, la decisione della dirigenza: esclusi gli 8 calciatori in gita al Casinò di Lugano (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Monza è in lotta per la promozione nel campionato di Serie A, ma negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con problemi fuori dal campo. Nel dettaglio la dirigenza ha deciso di punire gli 8 calciatori ‘beccati’ in gita al Casinò di Lugano: l’ATS brianzola e la FIGC avevano dato il via libera per la trasferta contro la Salernitana, ma il club ha deciso di escluderli per motivi disciplinari e per la condizione fisica non considerata all’altezza per giocare una partita. “L’A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell’1 maggio ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilè in lotta per la promozione nel campionato di Serie A, ma negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con problemi fuori dal campo. Nel dettaglio laha deciso di punire gli 8‘beccati’ inaldi: l’ATS brianzola e la FIGC avevano dato il via libera per la trasferta contro la Salernitana, ma il club ha deciso di escluderli per motivi disciplinari e per la condizione fisica non considerata all’altezza per giocare una partita. “L’A.C.comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-dell’1 maggio ...

Advertising

CalcioWeb : Il #Monza è in lotta per la promozione ma deve fare i conti con problemi fuori dal campo - TuttoSalerno : Comunicato ufficiale Monza: ecco la decisione definitiva sui calciatori in Svizzera e i convocati per Salerno - sportface2016 : #Monza Otto giocatori rischiano la #Salernitana per i fatti di Lugano: oggi la decisione dell'ATS sulla quaranten… - infoitsport : Monza, quattro giocatori al Casinò di Lugano. La decisione del club - etheregasly : Scontatissima la sprint race a Monza, sono due anni che le qualifiche si svolgono a cazzo di cane per il gioco dell… -