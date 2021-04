Migranti, la video-denuncia di SeaWatch: “Persone in pericolo picchiate, ecco com’è un’intercettazione della guardia costiera libica” (Di venerdì 30 aprile 2021) Quindici secondi di video. Pochi ma significativi. Sono le immagini che l’Ong tedesca SeaWatch ha voluto mostrare, pubblicandole sui propri canali social. Nella clip, denuncia l’organizzazione non governativa, “la cosiddetta guardia costiera libica” mentre “picchia le Persone su un gommone”. “ecco come si svolge un’intercettazione”, spiegano dalla pagina Twitter italiana della Ong. “Persone in pericolo – si legge – picchiate e costrette con la forza a tornare nell’inferno da cui fuggivano”. Il video, scrive SeaWatch, è stato ripreso nella mattinata di venerdì. Le immagini sono poche, qualche frame ingrandito in cui si vede una persona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Quindici secondi di. Pochi ma significativi. Sono le immagini che l’Ong tedescaha voluto mostrare, pubblicandole sui propri canali social. Nella clip,l’organizzazione non governativa, “la cosiddetta” mentre “picchia lesu un gommone”. “come si svolge”, spiegano dalla pagina Twitter italianaOng. “in– si legge –e costrette con la forza a tornare nell’inferno da cui fuggivano”. Il, scrive, è stato ripreso nella mattinata di venerdì. Le immagini sono poche, qualche frame ingrandito in cui si vede una persona ...

