Masters1000 Madrid, il tabellone di Sinner e Berrettini (Di venerdì 30 aprile 2021) tabellone ricco di spunti quello del Masters1000 di Madrid (Spagna) per i due migliori giocatori italiani nel ranking ATP di questa settimana, ovvero Matteo Berrettini (n.10 del mondo) e Jannik Sinner (n.18 del ranking). Il responso dell'urna del Mutua Madrid Open, che da domenica inizierà con i primi quattro incontri del main draw, non sarà all'acqua di rose per i due azzurri. Berrettini, vincitore dell'ATP 250 di Belgrado, esordirà dal secondo turno della parte bassa del tabellone, essendo testa di serie n.8 di questo torneo. Il nome del prossimo avversario verrà fuori dal vincente del confronto tra Fabio Fognini e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Pertanto, potrebbe esserci un derby nel 2° round. Qualora il romano dovesse accedere agli ...

