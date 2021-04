Le dimissioni di Durigon chieste dal M5s dopo il video: “Quello che fa le indagini sulla Lega lo abbiamo messo noi…” (Di venerdì 30 aprile 2021) La frase con cui il sottosegretario al Mef in quota Lega, Claudio Durigon, ripreso con una telecamera nascosta nell’ambito di una video inchiesta di Fanpage.it fa riferimento alla vicenda dei 49 milioni confiscati alla Lega dalla procura di Genova non lascia adito a dubbi. “Quello che indaga della Guardia di Finanza, il generale lo abbiamo messo noi…”. E scatena, come prevedibile, la reazione da parte delle forze politiche: i Cinque Stelle, in particolare, ne chiedono a gran voce le dimissioni. È l’ex ministro Danilo Toninelli a diffondere per primo una nota in cui chiede la testa dell’ex sindacalista Ugl, uomo di punta del partito di Matteo Salvini. “Non può più rappresentare il governo italiano. In attesa che possa intervenire anche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) La frase con cui il sottosegretario al Mef in quota, Claudio, ripreso con una telecamera nascosta nell’ambito di unainchiesta di Fanpage.it fa riferimento alla vicenda dei 49 milioni confiscati alladalla procura di Genova non lascia adito a dubbi. “che indaga della Guardia di Finanza, il generale lo”. E scatena, come prevedibile, la reazione da parte delle forze politiche: i Cinque Stelle, in particolare, ne chiedono a gran voce le. È l’ex ministro Danilo Toninelli a diffondere per primo una nota in cui chiede la testa dell’ex sindacalista Ugl, uomo di punta del partito di Matteo Salvini. “Non può più rappresentare il governo italiano. In attesa che possa intervenire anche ...

