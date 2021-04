La fidanzata si rifiuta di abortire, 36enne la uccide picchiandola con un tubo di metallo: 'Non volevo figli' (Di venerdì 30 aprile 2021) Picchia a morte la fidanzata incinta perché non voleva avere il figlio. Dmitry Vasyukovich, 36 anni, ha bastonato la fidanzata incinta Marina Vodeyko di 33 anni, usando un tubo di metallo. L'uomo l'ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Picchia a morte laincinta perché non voleva avere ilo. Dmitry Vasyukovich, 36 anni, ha bastonato laincinta Marina Vodeyko di 33 anni, usando undi. L'uomo l'ha ...

Advertising

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: All'#Isola Gilles si rifiuta di baciare Francesca Lodo per rispetto alla fidanzata ma spunta un retroscena choc... ????#Pome… - HEAVYER0TICA : Zeno, alla morte del padre, lavora per un borghese sicuro di sè chiamato Giovanni Malfenti, e vuole a tutti i costi… - w4sabix : RT @trashtvstellare: Ilary stesa a terra per Gilles che si rifiuta di fare la prova per non fare ingelosire la fidanzata ?? #isola https://… - rosa_tedesco13 : RT @pomeriggio5: All'#Isola Gilles si rifiuta di baciare Francesca Lodo per rispetto alla fidanzata ma spunta un retroscena choc... ????#Pome… - FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: All'#Isola Gilles si rifiuta di baciare Francesca Lodo per rispetto alla fidanzata ma spunta un retroscena choc... ????#Pome… -