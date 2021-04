Jill Biden, rispunta l’abito dell’Inauguration concert. Ma questa volta in blu (Di venerdì 30 aprile 2021) Dall’annuncio ufficiale della vittoria di Joe Biden alle elezioni americane, immaginavamo già che la sua compagna di vita e non solo, l’educatrice e autrice Jill Biden, sarebbe stata una First Lady molto diversa dalla precedente. A partire dalla sua immagine pubblica: con i suoi look meno «irraggiungibili» rispetto a quelli di Melania Trump, e la sua allure rilassata e accogliente, la nuova Flotus ha sempre voluto comunicare messaggi semplici e intuitivi attraverso l’abbigliamento. In occasione dell’Inauguration concert ad esempio, tenutosi lo scorso gennaio alla Casa Bianca, Jill Biden ha optato per un abito e un cappotto che simboleggiavano l’unità degli USA, con i ricami dei fiori simbolo di ogni stato, rendendo inoltre omaggio alla tradizione del bracciale bouquet. Foto Getty. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Dall’annuncio ufficiale della vittoria di Joe Biden alle elezioni americane, immaginavamo già che la sua compagna di vita e non solo, l’educatrice e autrice Jill Biden, sarebbe stata una First Lady molto diversa dalla precedente. A partire dalla sua immagine pubblica: con i suoi look meno «irraggiungibili» rispetto a quelli di Melania Trump, e la sua allure rilassata e accogliente, la nuova Flotus ha sempre voluto comunicare messaggi semplici e intuitivi attraverso l’abbigliamento. In occasione dell’Inauguration concert ad esempio, tenutosi lo scorso gennaio alla Casa Bianca, Jill Biden ha optato per un abito e un cappotto che simboleggiavano l’unità degli USA, con i ricami dei fiori simbolo di ogni stato, rendendo inoltre omaggio alla tradizione del bracciale bouquet. Foto Getty.

