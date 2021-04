Ilary Blasi, è ora di cambiare: altro fallimento annunciato (Di venerdì 30 aprile 2021) altro fallimento annunciato per Ilary Blasi che non può far altro che accettare e guardare avanti: potrebbe per lei, però, significare la svolta Nuovo calo di ascolti per quel che riguarda L’Isola dei Famosi. Gli ascolti di ieri, giovedì 29 aprile, hanno visto 2.800.000 telespettatori incollati al reality, per uno share del 16,5%. Un nuovo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 aprile 2021)perche non può farche accettare e guardare avanti: potrebbe per lei, però, significare la svolta Nuovo calo di ascolti per quel che riguarda L’Isola dei Famosi. Gli ascolti di ieri, giovedì 29 aprile, hanno visto 2.800.000 telespettatori incollati al reality, per uno share del 16,5%. Un nuovo L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Isola dei Famosi 2021, ascolti tv 29 aprile: 'Il problema è serio' Giorni fa il giornalista Cecchi Paone ha sottolineato come la conduzione da parte di Ilary Blasi dell'Isola dei Famosi fosse un po' sui generis. Difatti le sue parole esatte furono: 'Ilary sembra non gradire la maggior parte dei suoi naufraghi. Come se non fosse soddisfatta dell'...

Jeda in studio all'Isola dopo eliminazione Vera Gemma, Blasi: 'Lui è la mia ossessione' Jeda , invocato a lungo dal popolo del web, è in studio all' Isola dei Famosi . Dopo l'eliminazione di Vera Gemma tutti lo rimpiangevano, orfani del 22enne, diventato un vero beniamino. Ilary Blasi , però, non delude, lo vuole lì nonostante la sua fidanzata abbia lasciato il gioco grazie al televoto. 'E' la mia ossessione ' , sottolinea la 40enne ironica. Il manager di musica trap, ...

Ilary Blasi compie 40 anni,Totti 'ancora tanta vita insieme' - Lifestyle Agenzia ANSA Ilary Blasi, è ora di cambiare: altro fallimento annunciato Altro fallimento annunciato per Ilary Blasi che non può far altro che accettare e guardare avanti: potrebbe per lei, però, significare la svolta ...

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Tommaso Zorzi senza freni sui naufraghi: patetici, banali e bugiardi Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli sono i nominati della tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi, giovedì 29 ...

