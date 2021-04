Il trampolino del Recovery per il modello di sviluppo sostenibile (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Italia è l’ottava economia del G20 per dimensioni del PIL ma solo la terzultima per emissioni di CO2 da combustibili fossili: fanno meglio di noi solo la Francia, che però ha il nucleare (mentre la nostra sostenibilità è principalmente basata sulle energie rinnovabili), e la “piccola” Argentina. Inoltre, siamo il settimo Paese del G20 per valore aggiunto industriale ma siamo sempre soltanto il terzultimo per volumi di CO2 emessi dalla nostra industria. Queste evidenze, totalmente ignorate e assenti nel dibattito nazionale, dovrebbero far capire che il tanto ingiustamente bistrattato modello economico italiano ha in realtà dei grandi punti di forza non soltanto nella sua poco conosciuta e dinamica economia reale (manifattura, agricoltura, turismo) ma anche nell’odierno scenario globale sempre più dominato dalle ineluttabili sfide della sostenibilità, che stanno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Italia è l’ottava economia del G20 per dimensioni del PIL ma solo la terzultima per emissioni di CO2 da combustibili fossili: fanno meglio di noi solo la Francia, che però ha il nucleare (mentre la nostra sostenibilità è principalmente basata sulle energie rinnovabili), e la “piccola” Argentina. Inoltre, siamo il settimo Paese del G20 per valore aggiunto industriale ma siamo sempre soltanto il terzultimo per volumi di CO2 emessi dalla nostra industria. Queste evidenze, totalmente ignorate e assenti nel dibattito nazionale, dovrebbero far capire che il tanto ingiustamente bistrattatoeconomico italiano ha in realtà dei grandi punti di forza non soltanto nella sua poco conosciuta e dinamica economia reale (manifattura, agricoltura, turismo) ma anche nell’odierno scenario globale sempre più dominato dalle ineluttabili sfide della sostenibilità, che stanno ...

