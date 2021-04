Advertising

Affaritaliani : Il Lazio amplia platea vaccinale: fino a 18 anni con comorbidità - info_cartola : ???? 42' A LAZIO AMPLIA! Lazzari! Agora: Lazio 2 x 0 Milan. #Italiano - trivella : RETE!! Amplia Lazio aos 42 2-0 haha -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio amplia

askanews

Illa platea vaccinale fino ai 18 anni per chi soffre di patologie con esenzione: la Regione annuncia dalla mezzanotte di sabato 1 maggio l'apertura delle prenotazioni per chi ha dai 18 ai ..."Con la nuova apertura di Andora sila famiglia dei PetStore Conad in Liguria, già presenti ... Liguria, Emilia - Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana,(province di ...Roma, 30 apr. (askanews) - Il Lazio amplia la platea vaccinale fino ai 18 anni per chi soffre di patologie con esenzione: la Regione annuncia ...Nuove categorie possono prenotare il vaccino anti covid nel Lazio. Da domani (ovvero dalla mezzanotte del 1° maggio) tutti coloro che ...