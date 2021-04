Gosens e Hateboer di nuovo insieme: Gasp ritrova le sue frecce tre mesi dopo (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha solo l’imbarazzo della scelta Gian Piero Gasperini: tutti gli elementi della rosa sono infatti a sua disposizione in vista della partita di domenica col Sassuolo, quando i nerazzurri saranno chiamati, a Reggio Emilia, a difendere il secondo posto conquistato con il 5-0 sul Bologna. Zero squalificati e nessun infortunato: per la trasferta del Mapei Stadium il tecnico piemontese se la dovrà vedere con quel problema di abbondanza che ogni allenatore vorrebbe avere ogni weekend. La notizia più lieta arriva però dalle fasce, perché contro il Sassuolo Gasperini ritroverà Gosens (squalificato col Bologna) e Hateboer che non giocano insieme da più di tre mesi: l’ultima volta era successo il 23 gennaio in Milan-Atalanta (0-3), giorno in cui l’olandese si è infortunato al piede sinistro ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha solo l’imbarazzo della scelta Gian Pieroerini: tutti gli elementi della rosa sono infatti a sua disposizione in vista della partita di domenica col Sassuolo, quando i nerazzurri saranno chiamati, a Reggio Emilia, a difendere il secondo posto conquistato con il 5-0 sul Bologna. Zero squalificati e nessun infortunato: per la trasferta del Mapei Stadium il tecnico piemontese se la dovrà vedere con quel problema di abbondanza che ogni allenatore vorrebbe avere ogni weekend. La notizia più lieta arriva però dalle fasce, perché contro il Sassuoloerini ritroverà(squalificato col Bologna) eche non giocanoda più di tre: l’ultima volta era successo il 23 gennaio in Milan-Atalanta (0-3), giorno in cui l’olandese si è infortunato al piede sinistro ...

