Giro d’Italia 2021: Simon Yates il rivale n.1 per Egan Bernal? (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha un conto aperto con il Giro d’Italia. La delusione del 2018, la sfortuna del 2020: Simon Yates vuole provare a riscattarsi nella Corsa Rosa, partendo ovviamente tra i favoriti nell’edizione che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino. Il britannico ha ambizioni altissime: sulla carta dovrebbe essere il rivale n.1 per il titolo per Egan Bernal, capitano del Team Ineos Grenadiers. Sulle strade del Bel Paese si è sempre trovato bene il corridore della Bike-Exchange che in salita spesso e volentieri è riuscito a fare la differenza. Rispetto alla Vuelta di Spagna, dove si è imposto nel 2018, è sempre venuta a mancare la costanza: per un motivo o per l’altro qualche giornata di crisi (è successo anche due anni fa, quando partì al meglio nel prologo di San Luca) è andata a ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha un conto aperto con il. La delusione del 2018, la sfortuna del 2020:vuole provare a riscattarsi nella Corsa Rosa, partendo ovviamente tra i favoriti nell’edizione che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino. Il britannico ha ambizioni altissime: sulla carta dovrebbe essere iln.1 per il titolo per, capitano del Team Ineos Grenadiers. Sulle strade del Bel Paese si è sempre trovato bene il corridore della Bike-Exchange che in salita spesso e volentieri è riuscito a fare la differenza. Rispetto alla Vuelta di Spagna, dove si è imposto nel 2018, è sempre venuta a mancare la costanza: per un motivo o per l’altro qualche giornata di crisi (è successo anche due anni fa, quando partì al meglio nel prologo di San Luca) è andata a ...

