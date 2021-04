Fipe Confcommercio Campania chiede la riapertura di tutti i pubblici esercizi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A circa una settimana dalla zona gialla con lo sblocco delle aperture inper il comparto della ristorazione, giungono le considerazioni di Mario Ventura, responsabileSalerno per: “Siamo molto amareggiati, inutile girarci intorno. Quello che sarebbe dovuto essere un Decreto Aperture, in realtà appare come un Decreto Chiusure già annunciato, in quanto il 50% delle attività non ha potuto rialzare le serrande, non disponendo degli spazi esterni, senza tenere conto del fatto che, molti altrisi sono dovuti adeguare ad accogliere un numero ridotto di clientela distribuita a un numero esiguo di tavoli”. A questo, Ventura aggiunge: “Viviamo l’incombenza della serrata, da un momento all’altro, con la politica del ...