F1, GP Portogallo 2021. Charles Leclerc è 4° nella FP1, si infila tra le Mercedes e le Red Bull! Comanda Valtteri Bottas (Di venerdì 30 aprile 2021) I motori della Formula Uno sono tornati a ruggire (o forse sarebbe più corretto dire sibilare, visto il sound odierno) nell'autodromo di Portimao, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Portogallo, terzo atto del Mondiale 2021. La prima sessione di prove libere ha permesso ai piloti di saggiare le condizioni della pista lusitana per un'ora, ma va assolutamente presa con le molle. I tempi, infatti, sono apparsi molto alti per le potenzialità del tracciato. Gran parte del lavoro viene svolto con mescola dura, che a Portimao è la C1, sinora inutilizzata a Sakhir e Imola. Tutti hanno quindi dovuto saggiare tali pneumatici per la prima volta nel contesto di un GP. Con le hard, Max Verstappen è risultato indiscutibilmente il più rapido e ha ottenuto un tempo migliore di tre decimi rispetto a quello di Lewis Hamilton. Buona prova anche delle Ferrari ...

