Democrazia o fascismo, svolta inaspettata nella campagna di Madrid

Il 4 maggio si vota per il governo della Comunità Autonoma di Madrid, da 25 anni governata dal Pp. Elezioni inattese, dopo meno di due anni di governo, con la presidente Isabel Ayuso corsa alle urne per anticipare una mozione di sfiducia nei suoi confronti e la rottura del patto con Ciudadanos. Elezioni che sembravano già decise, con la vittoria scontata del Pp ma con la necessaria alleanza con l'estrema destra di Vox. Elezioni che hanno un valore madrileno, naturalmente, uno nazionale, come sempre si dice di importanti voti locali, e anche un valore europeo, perché il Pp di Isabel Ayuso è probabilmente la prima vera manifestazione politica strutturata europea di una "Post-destra" che possiamo definire trumpista: il next level del populismo di destra europeo si sta sperimentando qui. Con la regia di José María Aznar, il leader che portò il Pp al potere e fu due volte ...

