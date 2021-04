Crotone - Inter: probabili formazioni e orari tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Milano, 30 aprile 2021 " Potrebbe già arrivare nel weekend lo Scudetto per l'Inter . Se la squadra di Conte battesse il Crotone allo Scida domani alle 18 e l'Atalanta non facesse altrettanto a Reggio ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Milano, 30 aprile 2021 " Potrebbe già arrivare nel weekend lo Scudetto per l'. Se la squadra di Conte battesse ilallo Scida domani alle 18 e l'Atalanta non facesse altrettanto a Reggio ...

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Alessandro Prontera, della sezione di Bologna, l'arbitro di Crotone-Inter ?? - Inter : ?? | FOTO In campo in vista di #CrotoneInter ???? La gallery completa ?? - Inter_TV : ??? | #INTERPODCAST ?? È uscita la nuova puntata di Kick Off ??? In questo episodio, Walter #Zenga ci racconta di qua… - FootballAndDre1 : Ma secondo voi alla vigilia di Crotone Inter, il nostro Antonio Conte si mette a parlare di mercato con Zhang??? Ad… - infoitsport : Crotone-Inter, torna la preoccupazione per i diffidati tra i nerazzurri -