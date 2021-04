Così abbiamo sconfitto il lockdown

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 aprile 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino all’11 maggio 2021 «Mentre tutti facevano incubi, durante il primo lockdown, io sognavo. Immaginavo gli abiti che avrei voluto disegnare». Laura D’Andrea, 35 anni, di Foggia, non era una stilista. Insegnava nuoto. Poi, a marzo 2020, chiuse le piscine, ha lasciato che parlasse una voce interiore a lungo tacitata. «Amo la moda da sempre, non mi perdo una sfilata. Da bambina passavo i pomeriggi a disegnare i capi di una mia ipotetica collezione. La vita mi ha portato altrove, ma quella passione non si è mai sopita. Per metterla in atto, mi mancavano due cose: il tempo e il coraggio». Il tempo è stato un «regalo» della quarantena. Il coraggio, un dono del marito che l’ha spronata a non mollare: Laura ha investito 2.500 euro. Ha comprato una macchina per cucire, ha creato un sito di e-commerce e fondato il brand, Laura’s Clothes. Tramite Instagram si è messa in contatto con una sarta di Roma, Paola Recchia, e senza averla mai incontrata ha iniziato una collaborazione. Laura disegna, Paola cuce. Per adesso, il guadagno sfiora i 500 euro al mese ma, ora che ricominceremo a vestirci per uscire, il fatturato presumibilmente aumenterà. Intanto, Laura non smette di sognare: «Vorrei aprire un negozio. Per me il lockdown ha rappresentato una rinascita. Per tanti, un disastro». Per tanti, e soprattutto, per tante che, quest’anno, il 1º maggio avranno poco da festeggiare. I dati Istat pubblicati a febbraio attestano che su 101 mila nuovi disoccupati, 99 mila sono donne. Non solo, un’indagine di WeWorld Onlus rileva che, già sul finire della prima ondata di Covid, una donna su due aveva rinunciato ad almeno un progetto lavorativo. I motivi sono molteplici: la crisi ha penalizzato la filiera del turismo e del tempo libero, le attività ristorative e commerciali, comparti ad alta presenza femminile. Inoltre, ha aumentato le mansioni domestiche e la cura dei figli che, ancora oggi, ricadono al 76,2 per cento sulle donne. Il risultato? Ci vorranno 51 anni in più per raggiungere la parità di genere che, secondo Quilt.AI e Accenture, slitterà dal 2120 al 2171. Il termine «shecession», crasi di she (lei, in inglese) e recession (recessione), nasce di qui, per sottolineare che la crisi da Covid è soprattutto una crisi di genere. Ma, accanto a questo scenario apocalittico, c’è anche chi, come Laura, si è ribellata a un destino di decrescita e ha posto le basi per un prospero futuro. In altre parole, ha evitato la shecession e ha abbracciato quello che chiameremmo «shuccess», sintesi di she e success, ovvero successo femminile. «Laura non è la prima e non sarà l’ultima», dice Silvia Zanella, manager delle risorse umane e autrice del libro Il futuro del lavoro è femmina (Bompiani, 2020). «La pandemia ha rivoluzionato il modo di lavorare. E le caratteristiche richieste da queste nuove modalità sono per la stragrande maggioranza qualità proprie delle donne. In primis, un approccio positivo alla flessibilità e alla discontinuità. Durante i vari lockdown, quando in massa abbiamo cominciato a lavorare da remoto, è emerso che il posto di lavoro non coincide più con il luogo. Io posso mandare mail dall’azienda, da casa, dal parco. Questo, ha cancellato il tipico orario da ufficio compreso tra le 9 e le 18: ora si tende a “spalmare” il lavoro nell’arco della giornata, facendo sfumare i confini tra pubblico e privato. Morale: rispetto agli uomini, che spesso identificano la propria autostima professionale con l’uscita dall’ambiente domestico, noi donne gestiamo lo smart working con meno ansia. E siamo anche più abituate a un approccio discontinuo al lavoro, basti pensare alle pause che prendiamo per la maternità». Cecilia Nocera, 35 anni, romana, ne è l’esempio. Un passato professionale come commessa, poi la rinuncia al posto con l’arrivo della prima figlia: «Vivevo di contratti mensili, quando è nata la bambina non mi sono stati rinnovati. E io non ho più cercato: non potendo contare sui nonni, era troppo costoso mandarla al nido o affidarla a una tata. Ho fatto la mamma a tempo pieno per cinque anni. Poi è arrivata la pandemia. E qualcosa dentro di me si è risvegliato. Il mio compagno lavora in una ditta di trasporti e i suoi ritmi sono aumentati dal primo lockdown in avanti. Questo mi ha fatto riflettere su quanto l’e-commerce stesse prendendo piede. Ho pensato di approfittarne. Da un anno ho intrapreso un percorso verso il veganesimo e sono diventata piuttosto brava con creme spalmabili, confetture, granola, pasta essiccata. Un giorno mi sono detta: perché non farne un business? Su Facebook ho trovato un gruppo chiamato Iad, Impresa domestica a domicilio: mi hanno aiutato a creare una cucina professionale in casa. Ho dovuto ergere muri per separare il piano cottura dal soggiorno, acquistare un secondo frigorifero e un tavolo in acciaio. Inoltre, siccome volevo realizzare prodotti confezionati non immediatamente deperibili, mi sono dovuta dotare di macchinari specializzati. Saldo totale, incluso il sito di e-commerce: 25 mila euro. Ora ne guadagno circa 750 al mese, ma sono all’inizio. Conto molto sui social per espandere l’attività, possibilmente anche all’estero». Il passaggio da una narrazione della tecnologia come nemica fagocitante del lavoro umano a una visione della stessa come salvatrice di tanti lavori, secondo la manager delle risorse umane Silvia Zanella, è stato un altro «regalo» della pandemia. «Molti di noi hanno potuto proseguire a lavorare proprio grazie a piattaforme come Zoom o Meet. Non solo: abbiamo capito che il digitale è qualcosa che siamo in grado di dominare. Basta accettare la rivoluzione che sottende: oggi non si parla più di bilanciamento tra vita e lavoro, come se fossero ambiti destinati a non intersecarsi. Oggi, l’imperativo è integrare: grazie ai dispositivi mobili, il lavoro è entrato nelle nostre case e la vita si è mescolata al lavoro. Con la conseguenza che sempre più persone, a cominciare dalle donne, rifiutano inutili pendolarismi e schiavitù da cartellino, in favore di maggiore indipendenza e autonomia». Chi ha saputo sfruttare la pandemia per affrancarsi proprio da trasferte e timbrature è Manuela Meloni, 35 anni, di Cagliari, una laurea in architettura e un impiego come addetta alla comunicazione in un’azienda di ferro e alluminio. «Quella vita, così prevedibile, mi annoiava», racconta. «Durante il lockdown, quando sono stata messa in cassa integrazione, ho sentito sempre più forte il desiderio di un lavoro che mi permettesse di organizzare la giornata a mio piacimento. Da anni, per hobby, dipingevo magliette a mano. Un giorno ho deciso di trasformare questa passione in una professione: con 8 mila euro di capitale iniziale ho comprato uno stock di T-shirt, un set di colori, ho fondato il brand Manume e il relativo sito di e-commerce. Poi, ho cominciato a curare Instagram: non mi limito a pubblicizzare le mie creazioni, posto video in cui parlo di arte in modo leggero e divertente. Con la mia positività, ho fatto affezionare molta gente, che in seguito ha cominciato a comprare le magliette. Il picco di richieste l’ho avuto a dicembre: Clio Make-up ha indossato una mia T-shirt in una story. In 24 ore ho ricevuto oltre 200 ordini. A fine anno il fatturato ha superato i 15 mila euro». Ecco la terza importante carta vincente che fa dire a Silvia Zanella che «il futuro del lavoro è femmina»: mentre le competenze tecniche tendono a essere sostituibili dalle macchine e ad andare in obsolescenza, le capacità comunicative, emotive e relazionali di cui parlava Manuela sono insostituibili e sempiterne. «Nessun computer sarà mai in grado di prestare un ascolto gentile o di accogliere. Così, più la tecnologia diventa preponderante, più queste qualità femminili rendono le donne competitive sul lavoro». Perché le conquiste acquisite durante il 2020 permangano, però, l’iniziativa personale non basta. Serve anche l’intervento delle istituzioni. Secondo l’economista Valeria Emmi, coordinatrice del corso Ispi su Parità di genere e Women empowerment, «è fondamentale che la flessibilità sia contenuta, con la garanzia del diritto alla disconnessione che tutela il riposo. E che sia sfruttata per superare gli stereotipi di genere, non per perpetrarli. In altre parole, non deve servire per permettere alle donne di stirare un’ora in più, quanto piuttosto di investire quell’ora nella crescita personale. Per ottenere questo risultato, tre sono le misure necessarie. Uno, l’eliminazione del divario salariale che induce a ritenere il lavoro maschile come più importante di quello femminile all’interno dell’economia familiare. Due, la proliferazione sul territorio di asili nido comunali e centri per anziani, così da liberare il tempo delle donne. Tre, il consolidamento di una tendenza positiva registrata durante il primo lockdown quando, confinati in casa, anche gli uomini, seppur in misura minore, si sono visti forzati a partecipare alle mansioni domestiche e all’accudimento dei figli. Una soluzione, a riguardo, potrebbe essere rappresentata dall’introduzione del congedo obbligatorio di paternità: se anche gli uomini fossero “costretti” ad assentarsi per mesi dopo la nascita di un figlio, ne conseguirebbe una valorizzazione del ruolo del padre, un rafforzamento della coppia, nonché una parificazione dell’appeal maschile e femminile al momento dell’assunzione». Se tutto ciò fosse preso in considerazione durante la finalizzazione del Recovery Plan, i benefici sarebbero enormi: la rivalutazione del patrimonio femminile, l’aumento delle storie di shuccess come quelle di Laura, Cecilia e Manuela, la conseguente crescita del Pil. E, forse, persino l’avverarsi della previsione di Albert Einstein che, molti anni prima dell’avvento del Covid, scrisse: «La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie». Vale per le nazioni, vale per le donne italiane.