Cos’è VaccineGuard | il primo passaporto digitale vaccinale contro il Covid

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 aprile 2021) La linea da dettare arriva direttamente dall’estremo nord dell’Europa. L’Estonia ha appena lanciato, ilinteramente. Nonostante i vari tentativi che sono stati fatti in Europa e nei più grandi Stati membri dell’Unione Europea per uniformare il regolamento, da questo punto di vista, per realizzare questa soluzione interamente, è proprio l’Estonia a fare da capofila. Una soluzione in house, con la società locale di deep technology, Guardtime, che ha visto il coinvolgimento non soltanto delle autorità istituzionali, ma anche della sezione locale di Astrazeneca e dell’Organizzazione mondiale della sanità. LEGGI ANCHE > Vi ricordate l’app Immuni? Ora potrebbe essere utile come...