Coccole degli intellò agli ex Br e appello a Macron: non fare il lepenista. C’è pure Valeria Bruni (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli intellò francesi non cambiano posizione. Come già avvenuto con Cesare Battisti si schierano con gli ex terroristi di cui l’Italia chiede l’estradizione. Se prima a fare pressioni presso Sarkozy c’era in prima fila la moglie Carla Bruni ora troviamo, attiva sullo stesso fronte, la sorella Valeria Bruni. L’appello degli intellò a Macron: c’è pure Valeria Bruni Valeria Bruni Tedeschi – scrive il Corriere – difende di nuovo Marina Petrella e gli altri «esuli», come vengono definiti in un lungo appello pubblicato ieri da Libération . «Presidente Macron, rispetti l’impegno della Francia nei confronti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Glifrancesi non cambiano posizione. Come già avvenuto con Cesare Battisti si schierano con gli ex terroristi di cui l’Italia chiede l’estradizione. Se prima apressioni presso Sarkozy c’era in prima fila la moglie Carlaora troviamo, attiva sullo stesso fronte, la sorella. L’: c’èTedeschi – scrive il Corriere – difende di nuovo Marina Petrella e gli altri «esuli», come vengono definiti in un lungopubblicato ieri da Libération . «Presidente, rispetti l’impegno della Francia nei confronti ...

