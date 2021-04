Calciomercato – La Roma libera Dzeko: per l’Inter resta il problema ingaggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Ediz Dzeko lascerà la Roma a fine stagione La Roma a fine stagione lascerà andare Edin Dzeko dopo aver trattenuto il giocatore per diverse sessioni di mercato quando a cercarlo, con una certa insistenza, c’era anche l’Inter. Ora l’attaccante bosniaco sembra destinato a lasciare la Capitale con il club giallorosso disposto a cederlo a titolo gratuito pur di alleggerire il monte-ingaggi che vede il numero 9 pesare per 7,5 milioni di euro. “Pur di liberarsi di un ingaggio da 7,5 milioni, è possibile che il club giallorosso sia disposto a cedere il cartellino anche a titolo gratuito, o al massimo per un conguaglio (un giovane?). Dzeko – l’ideale per affiancare Lukaku e Lautaro in una stagione dove l’Inter dovrà essere protagonista ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Edizlascerà laa fine stagione Laa fine stagione lascerà andare Edindopo aver trattenuto il giocatore per diverse sessioni di mercato quando a cercarlo, con una certa insistenza, c’era anche. Ora l’attaccante bosniaco sembra destinato a lasciare la Capitale con il club giallorosso disposto a cederlo a titolo gratuito pur di alleggerire il monte-ingaggi che vede il numero 9 pesare per 7,5 milioni di euro. “Pur dirsi di unda 7,5 milioni, è possibile che il club giallorosso sia disposto a cedere il cartellino anche a titolo gratuito, o al massimo per un conguaglio (un giovane?).– l’ideale per affiancare Lukaku e Lautaro in una stagione dovedovrà essere protagonista ...

