Bari, il rapper Savino Parisi in coma dopo incidente in moto (Di venerdì 30 aprile 2021) Bari, il rapper Savino Parisi conosciuto come Onivas, era a bordo con un’altra persona quando è avvenuto lo scontro in via Gentile incidente a Bari per il rapper Savino Parisi detto Onivas (screen YouTube)Il fatto è accaduto lo scorso 24 aprile ma solo oggi ha avuto una grande risonanza mediatica. Il rapper Savino Parisi, Onivas, è in coma. Quel giorno attraversava via Gentile, una delle strade più note di Bari, quando con la sua moto si è scontrato con un’auto. In sella con lui c’era un’altra persona: entrambi sono stati balzati dal mezzo e fini in ospedali in gravi condizioni. Il giovane è conosciuto anche per essere ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021), ilconosciuto come Onivas, era a bordo con un’altra persona quando è avvenuto lo scontro in via Gentileper ildetto Onivas (screen YouTube)Il fatto è accaduto lo scorso 24 aprile ma solo oggi ha avuto una grande risonanza mediatica. Il, Onivas, è in. Quel giorno attraversava via Gentile, una delle strade più note di, quando con la suasi è scontrato con un’auto. In sella con lui c’era un’altra persona: entrambi sono stati balzati dal mezzo e fini in ospedali in gravi condizioni. Il giovane è conosciuto anche per essere ...

'Mezza vita': la visione del mondo del barese Guido Cagiva nel suo primo EP L'artista si scosta infatti dallo stereotipo del rapper, raccontando con spontaneità la realtà che ... Guido Cagiva nasce a Bari, classe '97. Il primo approccio alla musica avviene da giovanissimo: ...

Bari, grave incidente in moto: il giovane rapper Savino Parisi è in coma

