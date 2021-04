Andriy Shevchenko | dal Pallone d’Oro alla politica | tutto sull’ex campione del Milan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andriy Shevchenko

Donna Glamour

si racconta -, attaccante e bandiera del Milan , si è raccontato in una lunga intervista al magazine de ' Il Corriere Della Sera ' ' 7 '. Dall' infanzia difficile a Chernobyl fino all' arrivo in ...Un incubo per tutti e anche per, che quella sera fallì un goal da zero metri e anche uno dei rigori finali: "La ferita sanguina ancora - racconta oggi l'ex centravanti ucraino a '...Il tecnico portoghese ricorda l'ex giocatore del Milan in occasione di una partita con il Barcellona. In occasione dell'uscita del libro che racconta la carriera di Shevchenko sono tanti gli allenator ...Former Milan striker Andriy Shevchenko reveals what he thought before taking the decisive penalty kick in the 2003 Champions League Final and what Pippo Inzaghi did the morning before the game. The ...