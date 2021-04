Addio a Anne Buydens | la vedova di Kirk Douglas è morta a 102 anni

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ladi, ègiovedì 28 aprile in California all’età di 102. Nel 2017 la coppia pubblicò un libro sulla storia d’amore. Credit: Michael Buckner/Getty ImagesIl mondo del cinema statunitense dicealla produttrice tedesco-americana. Ladella leggenda di Hollywoodaveva compiuto da pochi giorni 102ed ènella sua casa di Beverly Hills giovedì 28 aprile, come riportato dalla portavoce Marcia Newberger. Le cause della dipartita non sono state rese note. Il maritoera scomparso poco più di un anno fa, il 5 febbraio 2020, all’età di ...

Quando i nazisti decretarono che i film dovevano essere proiettati con sottotitoli in tedesco, la conoscenza di tedesco, inglese, francese e italiano dile permise di trovare lavoro con un ...e Lionel appaiono come una coppia matura poiché davanti ad una decisione difficile scelgono di ... stringendosi la mano davanti all'incontro col vuoto dell'LEGGI ANCHE > Addio a Kirk Douglas: se ne va a 103 anni il mito di Hollywood Anne Douglas è nata Hannelore Marx ad Hannover, in Germania, il 23 aprile 1919. Era una studentessa in Belgio quando i ...La vedova di Kirk Douglas, Anne Buydens, è morta giovedì 28 aprile in California: pochi giorni fa aveva festeggiato i 102 anni di età.