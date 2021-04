Vivendi se ne va lentamente e ben pagata da Mediaset

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 29 aprile 2021)torna tutta italiana MF – Milano Finanza, pagina 1, di Manuel Follis.si prepara a tornare in mani italiane, dovrebbe essere questo l’aspetto più importante contenuto negli accordi in vista della pace tra la società del Biscione e il suo primo azionista, che possiede il 28,8%. Che le due società stessero lavorando a un’intesa per così dire «tombale» che mettesse definitivamente fine alle ostilità che hanno tenuto banco negli ultimi anni lo aveva anticipato ieri MF – Milano Finanza. Ma ci sarebbe molto di più oltre alle rinunce a tutte le pendenze giuridiche tra le parti. Secondo quanto si sussurra in ambienti finanziari gli accordi preliminari sarebbero stati messi nero su bianco in un documento di poche pagine in cui i soggetti che fanno parte degli accordi sono indicati con le sigle Fi (Fininvest), Mi ...