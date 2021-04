Videogiochi, il titolo che sta facendo discutere i fan di The Sims (ancora prima di uscire) (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel mondo dei Videogiochi ci sono titoli più longevi di altri e The Sims di Will Wright pubblicato da EA Games, è sicuramente uno di questi. Uscito per la prima volta nel 2000, non ha mai smesso di trafiggere i cuori dei giocatori, che si sono immersi nel mondo tradotto in Simlish facendo maratone di ore e ore tra carriera, amori, nascite e disastri vari (tra cui una sostanza chimica che li trasforma in mostri). La comunità degli appassionati è sempre molto vivace e anche le nuove generazioni continuano a giocare a The Sims e la pagina ufficiale di TikTok, il social dei giovanissimi, ha 195.8K followers. E proprio su TikTok, un'utente qualche giorno fa ha pubblicato un video su Paralives, un videogioco chiaramente ispirato al titolo di EA. Con la domanda ‘Un gioco che è meglio di The ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel mondo deici sono titoli più longevi di altri e Thedi Will Wright pubblicato da EA Games, è sicuramente uno di questi. Uscito per lavolta nel 2000, non ha mai smesso di trafiggere i cuori dei giocatori, che si sono immersi nel mondo tradotto in Simlishmaratone di ore e ore tra carriera, amori, nascite e disastri vari (tra cui una sostanza chimica che li trasforma in mostri). La comunità degli appassionati è sempre molto vivace e anche le nuove generazioni continuano a giocare a Thee la pagina ufficiale di TikTok, il social dei giovanissimi, ha 195.8K followers. E proprio su TikTok, un'utente qualche giorno fa ha pubblicato un video su Paralives, un videogioco chiaramente ispirato aldi EA. Con la domanda ‘Un gioco che è meglio di The ...

Videogiochi, il titolo che sta facendo discutere i fan di The Sims (ancora prima di uscire) GQ Italia Domanda da profano del genere. Ma Diablo in generale che tipo di gameplay sarebbe ? Io leggo che è catalogato come action RPG, ma nei gameplay che posso vedere sul tubo io l'unica cosa che vedo sono solo scontri frenetici con una m ...

