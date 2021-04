UOMINI E DONNE oggi, 29 aprile: tra Luca ed Elisabetta c’è un nuovo inizio? (Di giovedì 29 aprile 2021) oggi, 29 aprile, a UOMINI e DONNE continuiamo a vedere la registrazione del 24. Si inizia da una discussione tra Gemma e Tina: la dama accusa l’opinionista di influenzare le proprie conoscenze, mentre Tina le risponde che in realtà è lei a far scappare tutti gli UOMINI. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: Giacomo e Carolina, lui cerca un chiarimento Si passa poi alla dama Elisabetta e al cavaliere Luca, con un riassunto di ciò che è successo nelle scorse settimane. Dopo l’ultima registrazione, tra loro non è andata proprio benissimo ma, nel corso dei giorni, la situazione è leggermente cambiata. Luca infatti ha deciso di vivere la storia con meno razionalità, perché questa a detta sua l’ha sempre bloccato nei ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 29 aprile 2021), 29, acontinuiamo a vedere la registrazione del 24. Si inizia da una discussione tra Gemma e Tina: la dama accusa l’opinionista di influenzare le proprie conoscenze, mentre Tina le risponde che in realtà è lei a far scappare tutti gli. Leggi anche:anticipazioni: Giacomo e Carolina, lui cerca un chiarimento Si passa poi alla damae al cavaliere, con un riassunto di ciò che è successo nelle scorse settimane. Dopo l’ultima registrazione, tra loro non è andata proprio benissimo ma, nel corso dei giorni, la situazione è leggermente cambiata.infatti ha deciso di vivere la storia con meno razionalità, perché questa a detta sua l’ha sempre bloccato nei ...

