'Uomini e Donne', Massimiliano manda via Federica e bacia Vanessa (Di giovedì 29 aprile 2021) A 'Uomini e Donne' Massimiliano ha le idee sempre più chiare. Dopo un'esterna litigiosa con Federica , la corteggiatrice entra in studio dichiarando di volere andare via perché è molto delusa e crede ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) A 'ha le idee sempre più chiare. Dopo un'esterna litigiosa con, la corteggiatrice entra in studio dichiarando di volere andare via perché è molto delusa e crede ...

