Traffico Roma del 29-04-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 aprile 2021) Luceverdevedi trovati dalla redazione a Cesano Ci sono rallentamenti per incidente su via della stazione di Cesano in prossimità di via orrea sulla tangenziale verso San Giovanni solite code a tratti da Corso Francia la Salaria in direzione opposta verso lo stadio Olimpico incolonnamenti da San Lorenzo sino allo svincolo per la Tiburtina sulla tratto Urbano dellaL’Aquila uscita della città rallentamenti e code lungo l’intero percorso dalla tangenziale fino al Raccordo rallentamenti anche in direzione opposta Quindi verso il centro da Portonaccio sino al bivio per la tangenziale a 100 stelle Ci sono rallentamenti per incidente sulla Casilina all’altezza di Viale Palmiro Togliatti 3 Acilia Casal Bernocchi e rallentamenti di nuovo per incidente su Viale deignoli all’altezza di via delle Case Basse sulla raccordo in ...