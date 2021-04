Terrorismo | incoraggiavano attacchi contro Francia | 3 arresti in Spagna

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tre uomini sono stati arrestati a Granada, in, per aver diffuso post sui social media che incitavano i giovani a compiereterroristiciobiettivi francesi. La cellula ha lanciato ...

Tre uomini sono stati arrestati a Granada, in Spagna, per aver diffuso post sui social media che incitavano i giovani a compiere attacchi terroristici contro obiettivi francesi. La cellula ha lanciato ...