Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione cercano casa | ecco cosa dovrebbe avere

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nelle scorse ore,ha svelato su Instagram di star cercando una nuovaconTarataglione, dando alcuni dettagli Direttamente nelle sue storie di Instagram,ha raccontato di stare cercando una nuova. L’influencer e modella è solita interagire con la sua community e parlare di molti argomenti tra vita privata, riflessioni e collaborazioni con importanti brand. In queste ore,non ha fatto mistero che già da qualche settimana lei con il fidanzatosiano alla ricerca di una nuova. Ha esordito dicendo: “Se ogni tanto scompaio da qui è perché siamo alla ricerca di un nuovo appartamento”....

Da giorni erano insistenti le voci su una probabile seconda gravidanza per l'ex tronista: è lei stessa a rivelare la verità. L'ex protagonista di Uomini e Donne, che proprio all'interno del famoso dating show trovò il suo attuale compagno Pietro Tartaglione, è ...Da diversi giorni circolano dei rumors sulla presunta gravidanza di: l'ex protagonista di Uomini e Donne è incinta del suo secondo figlio con il marito Pietro Tartaglione? Scopriamo gli indizi e cosa ha rivelato l' influencer napoletana?Nelle scorse ore, Rosa Perrotta ha svelato su Instagram di star cercando una nuova casa con Pietro Tarataglione, dando alcuni dettagli ...L'ex tronista di Uomini e Donne sta per diventare mamma biss, i fan non hanno dubbi dopo l'ultimo indizio arriva la sua risposa.