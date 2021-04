Roma travolta all’Old Trafford | il ManUtd vince 6-2

(Di giovedì 29 aprile 2021) MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lasogna per un tempo, Cavani, Bruno Fernandes e Pogba la risvegliano bruscamente e il Manchester United si aggiudica il primo atto della semifinale di Europa League con un durissimo 6-2. Una serata in salita che stava per assumere i contorni dell’impresa per gli ospiti, bravi nel restare in partita nonostante un avvio difficile sotto ogni punto di vista. Veretout si ferma dopo soli 2? e viene sostituito da Villar, al 28? la lussazione alla spalla di Pau Lopez, rimpiazzato da Mirante. Nel mezzo, il vantaggio dei Red Devils al 9? con un delizioso tocco sotto di Bruno Fernandes sul filtrante visionario di Cavani. I giallorossi, però, reagiscono con il piglio e la qualità della grande squadra: un braccio alto di Pogba regala un rigore agli ospiti, trasformato da Pellegrini al ...

Karsdorp 6: quando Shaw lo punta va in difficoltà ma in avanti fa vedere cose positive, come quando procura il rigore alla Roma o quando mette in porta ... in occasione del primo gol ma poi viene ...Cavani si conferma goleador contro la Roma, ma spazza via le sconfitte contro i giallorossi. Pogba e Bruno Fernandes fissano il risultato.